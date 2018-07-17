Buse Terim: 3 ay önce bugün, bu saatlerde
Üç ay önce kızı Naz'ı kucağına alan Buse Terim'den duygusal paylaşım...
Kızı ile ilk tanıştığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Buse Terim, şu notu düştü
3 ay önce bugün, bu saatlerde.. Dünyanın anlatılamayacak en güzel duygusu bu.. Birinciden sonra acaba yeniden aynı duyguları yaşar mıyım, ya da onu da bu kadar sevebilir miyim diyorsun, hem de öyle bir seviyorsun ki.. Allah isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. 3. Ayımız kutlu olsun Naz’ım❤️
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