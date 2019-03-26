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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA)
26.03.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

'Burnum düştü' soruşturmasında karar

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'Burnum düştü' soruşturmasında karar

KENDİSİNE başarısız burun estetiği ameliyatı yaptığını belirttiği Dr. Güncel Öztürk'ü tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez, hakkında savcılık kararını verdi. Dr. Güncel Öztürk'ün iddialarının soyut olduğunu belirten savcılık, dava açılmasını gerektirecek nitelikte delil olmadığı gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez 15 Ağustos'ta Operatör Dr. Güncel Öztürk'e burun estetiği ameliyatı oldu. İddiaya göre Öztürk ameliyat karşılığı Söyletmez'den para almadı, sosyal medyada kendi reklamını yapmasını istedi. İnstagram ve Youtube'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan ve sinema filmleri olan Halil Söyletmez, yaklaşık bir ay sonra burun ucunda düşme olduğu gerekçesiyle Dr. Güncel Öztürk'e tekrar gitti. Halil Söyletmez, Güncel Öztürk'ten hasta dosyası ve fotoğraflarını istedi. Öztürk ücretsiz olarak Söyletmez'in burnunu düzeltebileceğini iletti. Halil Söyletmez ikinci ameliyatı kabul etmedi.

TEHDİT SUÇLAMASI İLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Dr. Öztürk, ünlü sosyal medya fenomeninin kendisini 'Seni internete rezil edeceğim. Tüm aşamaları anlatacağım, herkesten hesabını soracağım" diyerek tehdit ettiğini ileri sürdü. Halil Söyletmez'in olayı yargıya taşıyacağını söylemesi üzerine iddiaya göre Doktorun eşi Şebnem Öztürk, 'Bizi ölümle mi tehdit ediyorsun' şeklinde mesaj attı. Söyletmez hakkında aile mahkemesinden 2 ay uzaklaştırma kararı çıkartan Güncel Öztürk, cumhuriyet savcılığına da tehdit suçlamasından şikayetçi oldu.

 AMACI YARGIYA GİTMEMİ ENGELLEMEK

 Halil Söyletmez avukatı Beybin Somuk aracılığıyla savcılığa verdiği savunma dilekçesinde, doktorun eşini hiç tanımadığını, amaçlarının hasta dosyasını vermemek ve yargıya gitmesini engellemek olduğunu ileri sürdü. Doktorun hatalı ameliyat yaptığını, bunun duyulmasını engellemek için 'suç uydurma' suçu işlediğini belirten Halil Söyletmez, haklarını yasal yoldan arayacağını belirtti.

 DELİLLER SOYUT

 Soruşturma dosyasını inceleyen İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Güncel Öztürk'ün iddialarının soyut olduğunu, dava açılmasını gerektirecek nitelikte delil olmadığını belirtti. Savcılık kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vererek tehdit dosyasını kapattı.

 550 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

 Güncel Öztürk, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Halil Söyletmez'e 550 bin TL'lik tazminat davası açmıştı.

 

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN ETKİNLİKLERİ

Haftanın öne çıkan etkinlikleri | Dikkat Etkinlik VarHaftanın etkinlikleri bizi çok gezdirecek. Acid Arab'tan, Nil Karaibrahimgil'e tiyatrolardan konserlere bu etkinlikleri kaçırmak istemeyeceksiniz! Koray Taşan'ın sunumuyla haftanın öne çıkan etkinlikleri bu videoda!
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