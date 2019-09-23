Burhan Altıntop için kampanya başlatıldı
2004 ve 2009 yıllarında yayınlanan Avrupa Yakası dizisinin fenomen karakteri Burhan Altıntop için sosyal medyada 'Filmi yapılsın' kampanyası başlatıldı.
Engin Günaydın, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Oyuncunun Burhan Altıntop karakterinin film olması için Ekşi Sözlük yazarları tarafından bir kampanya başlatıldı.
Burhan Altıntop karakterinin 'Ben de Nişantaşı çocuğuyum, beni de alsanıza aranıza' repliği izleyenlerin diline pelesenk olmuştu.
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