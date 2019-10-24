Burcu Özberk'in sırrı ketojenik diyet
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Burcu Özberk, sağlıklı bir yaşam için beslenme tarzını değiştirmeye çalıştığını ve ketojenik diyete başladığını söyledi.
Kanal D’nin sevilen dizisi “Afili Aşk”ın yıldızı Burcu Özberk, özel bir fotoğraf çekimi için Cem Talu’nun objektifine poz verdi. Özberk ve Talu, çekimden kareleri sosyal medya hesaplarında da paylaştı. Instagram’da 4 milyon takipçisi bulunan Özberk’in sayfasına eklediği fotoğraf, sevenleri tarafından “like” yağmuruna tutuldu.
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