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Haber Giriş: 01.01.2020 - 16:13,Son Güncelleme:/

Burcu Özberk: Biraz renklensin hayatım

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Burcu Özberk: Biraz renklensin hayatım

Alem dergisinin 2020’deki ilk sayısında kapak güzeli “Afili Aşk” oyuncusu Burcu Özberk oldu.

Kısa süre önce 30 yaşına giren Özberk’in yeni yıldan dileği ‘aşk’ oldu: “Yeni yıldan aşk diliyorum. Hayatımız çok zor. Büyük mücadeleler veriyoruz. Diyorsun ya aslında aramızda bir yaka var veya aramızda 10 dakika var ama o mesafeler bile büyüyor bazen, gidemiyorsun.
Aşk bütün engelleri aşar ve sana âşık insan senin yanında olur. O yüzden evet aşk diliyorum, biraz renklensin hayatım.”

Burcu Özberk: Biraz renklensin hayatım



 

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