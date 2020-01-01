Burcu Özberk: Biraz renklensin hayatım
Alem dergisinin 2020’deki ilk sayısında kapak güzeli “Afili Aşk” oyuncusu Burcu Özberk oldu.
Kısa süre önce 30 yaşına giren Özberk’in yeni yıldan dileği ‘aşk’ oldu: “Yeni yıldan aşk diliyorum. Hayatımız çok zor. Büyük mücadeleler veriyoruz. Diyorsun ya aslında aramızda bir yaka var veya aramızda 10 dakika var ama o mesafeler bile büyüyor bazen, gidemiyorsun.
Aşk bütün engelleri aşar ve sana âşık insan senin yanında olur. O yüzden evet aşk diliyorum, biraz renklensin hayatım.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle