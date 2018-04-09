Burcu Esmersoy'un bu sözleri çok konuşuldu
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Yotube kanalı açan ünlü isimler arasına katıldı.
Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde Youtube kanalı açtı. Ünlü sunucu, 'İlk buluşmada çantamda neler olmalı' başlıklı bir video yayınladı. Esmersoy'un videoda ilk randevuda yanınızda neler olması konusunda tavsiyeler verirken söylediği "Erkek arkadaşınızla birliktesiniz cüzdanınıza ihtiyacınız olmayabilir." cümlesi izleyenler tarafından tepki topladı. Burcu Esmersoy'un bu sözleri sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.
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