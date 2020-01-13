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Haber Giriş: 13.01.2020 - 14:49,Son Güncelleme:/

Burcu Esmersoy'dan şaşırtan yanıt!

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Burcu Esmersoy'dan şaşırtan yanıt!

Burcu Esmersoy, kendisine yöneltilen soruya verdiği cevap ile şaşırttı

Burcu Esmersoy, YouTube kanalında soruları yanıtladı. Esmersoy '2019 bir tat olsaydı, senin için nasıl bir tat olurdu?' sorusuna verdiği cevapla şaşırttı. 

Burcu Esmersoy "İyi bir tat değil. Sevmediğim ne var diye düşünüyorum... Kumlu bir elma gibi! Bilmem anlatabildim mi? Ya da kumlu bir domates... Sevdiğiniz, yemekten çok hoşlandığınız bir şeyin kumlu olduğunu düşünün." dedi.

Ünlü sunucu eylül ayında 2018 yılında nikah masasına oturduğu Berk Suyabatmaz'dan boşanmıştı...

Burcu Esmersoy'un o sözleri çok konuşulduBurcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde Youtube  kanalı açtı. Ünlü sunucu, 'İlk buluşmada çantamda neler olmalı' başlıklı bir video yayınladı. Esmersoy'un videoda ilk randevuda yanınızda neler olması konusunda tavsiyeler verirken söylediği "Erkek arkadaşınızla birliktesiniz cüzdanınıza ihtiyacınız olmayabilir." cümlesi izleyenler tarafından tepki topladı. Burcu Esmersoy'un bu sözleri sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.
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