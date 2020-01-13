Burcu Esmersoy'dan şaşırtan yanıt!

Burcu Esmersoy, YouTube kanalında soruları yanıtladı. Esmersoy '2019 bir tat olsaydı, senin için nasıl bir tat olurdu?' sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

Burcu Esmersoy "İyi bir tat değil. Sevmediğim ne var diye düşünüyorum... Kumlu bir elma gibi! Bilmem anlatabildim mi? Ya da kumlu bir domates... Sevdiğiniz, yemekten çok hoşlandığınız bir şeyin kumlu olduğunu düşünün." dedi.

Ünlü sunucu eylül ayında 2018 yılında nikah masasına oturduğu Berk Suyabatmaz'dan boşanmıştı...