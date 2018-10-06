Burcu Esmersoy: O kadar da delirmedim
Berk Suyabatmaz’la evlendikten sonra Emirgan’daki evinden taşınarak kısa bir süreliğine bir otele yerleşen Burcu Esmersoy'un 14 bin TL'lik kiraya çıktığı iddia edilmişti. Burcu Esmersoy o iddialara yanıt verdi.
Burcu Esmersoy, İstinye Park'ta görüntülendi. Esmersoy, mayıs ayında evlendiği Berk Suyabatmaz'la kısa bir süreliğine yerleştiği otelden ayrılarak Göktürk'te 14 bin TL'ye 4 katlı lüks bir villaya taşındığı iddialarına da yanıt verdi.
Sunucu, "Dört katlı villaya 14 bin TL kira ödediğim, yazıldı. Bu haberin çıkmasından rahatsızım" dedi. Burcu Esmersoy sözlerine "Maddiyat konularını konuşmam ama bir eve o parayı ödeyecek kadar delirmedim" diyerek devam etti.
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