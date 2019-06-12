Burcu Çetinkaya kimdir? İşte Burcu Çetinkaya'nın biyografisi
Ralli pilotu Burcu Çetinkaya, sosyal medya ve internetten zaman zaman merak edilip araştırılıyor. Televiyon sunuculuğu ve sporcu özelliği ile de tanınan Burcu Çetinkaya'nın hayatını merak edenler, 'Burcu Çetinkaya kimdir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, ünlü Ralli pilotu Burcu Çetinkaya'nın hayatı ve biyografisi.
Burcu Çetinkaya, otomobil sporları dışında iyi bir snowboard’çu. Ayrıca Çetinkaya satranç ve sinema ise spor dışı hobilerle de ilgileniyor. Bir dönem otomobil programı sunuculuğu da yapan ünlü pilot, gazete yazarlığı da yapmaktadır. İşte, Burcu Çetinkaya'nın merak edilenleri...
BURCU ÇETİNKAYA'NIN BİYOGRAFİSİ
Burcu Çetinkaya, 19 Mart 1981 İstanbul doğumludur. Babası İlhan Çetinkaya, otomotiv ve taşımacılık sektörlerinde üst düzey yönetici.
Özel Bebek Yeni Yıldız ilkokulunu bitirdikten (1992) sonra girdiği Robert College de önce orta (1996) ardından da lise eğitimini (1999) tamamladı. Koç Üniversitesi’nin Ekonomi bölümünden 2005 yılında mezun olduktan sonra senaristlik ve satış-pazarlama konularında iş hayatına atıldı.
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Kürtçe ve Arapça biliyor, bekar. Koyu bir Bursaspor taraftarı olarak bilenen Çetinkaya çoğu deplasman maçlarına gitmektedir.
Caddebostan Spor Kulübü’nün üyesi ve otomobil sporları dışında iyi bir snowboard’cu. Satranç ve sinema ise spor dışı hobileridir.
KARİYER HAYATI
Otomobil sporları kariyeri, 2005 sezonunda Hitit Rallisi ile başladı. Fiat Palio ile katıldığı bu ilk yarışında bayanlarda 3’ncü oldu. Aynı yıl Fiat Rallisi’nde yine bayanlar kupasında 3’ncülüğünü yineledi.
Kocaeli Rallisi’nde Bayanlar 2’ncisi; Beykoz Rallikrosu’nda sınıf 2’de 5’nci oldu. 2005 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası’nın üç yarışına da katıldı ve Palio’su ile hepsinde finişe gelme başarısı gösterdi.
Genel klasmanlarında 25, 21 ve 15’nci sıralarda tamamladığı her üç rallide de Bayanlar Kupası’nı rakiplerine kaptırmadı. Sonuçta; 2005 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası Bayanlar 1’nciliğini kazandı. Castrol Fiesta Rally Cup’ta ilk 10’a seçilen tek bayan pilot olarak, 2006 sezonu rallilerinde 9 erkek rakibi ile sıkı bir rekabete girecek. Kariyerinin İlk ralli otomobili olan Palio’dan sonra Fiesta ST ile start alacak ama gönlünde Fiat Punto Süper 2000 ile yarışmak yatıyor.
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