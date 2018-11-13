Burçin’in büyük sırrı
‘Poyraz Karayel’in finalinden beri dizi ve film setlerinden uzak olan Burçin Terzioğlu, yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu BKM ile yeni film için anlaşma imzaladı.
BURÇİN Terzioğlu, uzun aradan sonra başrolü Birkan Sokullu, Serkan Keskin ve Melisa Şenolsun ile paylaşacağı yeni bir sinema filmi için “evet” dedi.
En son “Poyraz Karayel”de rol alan oyuncu, henüz kesinleşmemekle birlikte adı “Güzelliğin Portresi” olarak anılan film için aralık başında kamera karşısına geçecek. Senaryosunu Pınar Bulut’un yazdığı, yönetmenliğini Umur Turagay’ın üstlendiği film, genç bir kadının senelerdir görüşmediği babasının ölümü üzerindeki sır perdesini kaldırma çabasını konu alıyor.
Gerilim türündeki film, kadrosu kadar bol sürprizli hikâyesiyle de merak uyandırıyor. Okuma provalarının sürdüğü filmin çekimlerine 10 Aralık’ta start verilecek. İstanbul’da gerçekleşecek çekimlerin dört haftada tamamlanması planlanıyor.
MELİSA ŞENOLSUN
SERHAN KESKİN
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