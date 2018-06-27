Burası Türkiye mi?
Pop dünyasının efsanevi kadın vokallerinden Anastacia, dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geldi. Amerikalı şarkıcı, önceki akşam Bodrum Yalıkavak Marina’da konser verdi.
Ünlüler de izledi
“I’m Outta Love” ve “Left Outside Alone” gibi hit’leriyle tanınan, albümleri 30 milyondan fazla satan Anastacia, önceki akşam Yalıkavak Marina sahnesindeydi. Sanatçı 3 bin 500 kişi kapasiteli konser alanını hıncahınç doldurdu. Seyirciler arasında Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çifti de vardı.
Yeniden geleceğim
Yaklaşık 2 saat süren konserinde kısa bir konuşma yapan Anastacia, Bodrum’a hayran kaldığını söyledi: “Daha önce İstanbul’a gelmiştim ama Bodrum başka. İlk gördüğümde burası Türkiye’de mi dedim. Bugünkü gün batımını gördünüz mü? Muhteşemdi. Kesinlikle yeniden geleceğim.”
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