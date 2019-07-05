Burak Özçivit'in zor anları
Romanya, Kazakistan’dan sonra Beyrut’ta iş gezisine çıkan Burak Özçivit, hayranlarının ilgisi nedeniyle zor anlar yaşadı.
Binlerce hayranının AVM’ye Burak Özçivit’i görmek için gelmesi izdihama neden oldu.
AVM’ye ön kapıdan girmek isteyen oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı garaj kapısından girmek zorunda kaldı.
AVM’ye garaj kapısında giren Burak Özçivit, yoğun ilgiden dolayı zor anlar yaşadı.
Mahsur kalan Özçivit, bir mağazanın deposuna kaçırıldı. 2 saat depoda mahsur kalan Özçivit, Lübnan askerlerinin müdahalesiyle dışarı çıkabildi.
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