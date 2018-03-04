Burak Özçivit o iddialara çok kızdı

İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Özçivit, “Ortalarda görünmüyoruz diye böyle oluyor. Birileri bunları kurguluyor, biz de anlam veremiyoruz” dedi.

BENİM MURAT İLE SORUNUM YOK!

Özçivit’e “Kardeşim Benim 2” filminin yurtdışı galalarına katılmayan Murat Boz’la arasının açıldığı iddiası da soruldu. Oyuncu, Instagram’da fotoğraflarını sildiği Boz için “Fotoğrafları silmemin bu konuyla hiçbir alakası yok. Benim Murat’la sorunum yok. O da bir şey demiş, konu başka yerlere gitmiş” demekle yetindi. Fahriye Evcen ise bebek istediği için setlere dönmediği iddiasına “Şu an için öyle bir şey asla yok. Olduğunda sizinle paylaşırız” yanıtını verdi. Behlül AYDIN