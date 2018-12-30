Burak Özçivit 80 kadınla yemek yiyecek!
Ortadoğu'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Burak Özçivit, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kuveyt'te olacak.
Burak Özçivit tam 80 kadınla yemek yiyecek, sohbet edecek, fotoğraf çektirecek, krallar gibi ağırlanacak.
Hamile eşi Fahriye Evcen ile ayrı bir kutlama yapacak.
Burak Özçivit daha önce bir Kuveyt bankasının reklam filminde oynamış, 3 milyon lira almıştı.
Geçen günlerde de Doha, Katar'daki bir otel, yakışıklı oyuncuya marka yüzü olması karşılığında 2.5 milyon lira teklif etmişti.
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