Burak Dakak kimdir kaç yaşında?
Burak Dakak, yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Son olarak Gülperi dizisinde boy gösteren Burak Dakak, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde rol almıştır. Peki, Burak Dakak kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler
Burak Dakak, 18 Haziran 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 2009 yılında Ezel dizisinde oynadığı karakter ile dikkatleri üzerine toplayan Dakak, sonra sırasıyla 2016 Umuda Kelepçe Vurulmaz, 2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem, 2014 Benim Adım Gültepe, 2012 Son, 2011 Kolej Günlüğü, 2009 Geniş Aile projelerinde boy göstermiştir.
Burak Dakak aynı zamanda bazı firmaların reklam yüzü olarak da izleyici karşısına çıkmıştır.
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