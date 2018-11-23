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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.11.2018 - 13:45, Son Güncelleme:

"Bunu bir insan düşmanına yapmaz" Canlı yayında kapıştılar

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"Bunu bir insan düşmanına yapmaz" Canlı yayında kapıştılar

Eski manken Seçkin Piriler, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Piriler, eski eşi Kaan Tangöze ve 'kavga' haberleriyle gündeme geldiği yakın arkadaşı Meral Kaplan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 Seçkin Piriler'in, '2. Sayfa' canlı yayınında yaptığı açıklamalar şöyle:

"KAAN'A KARŞI BİR DUYGUM YOK"

"Kaan, 'Senden daha güzel 'şarkısını bana yazdı. Dinlemiyorum, ama tabi duyunca mutlu oluyorum. Kaan en güzel şarkıları bana yaptı. Artık Kaan'ı sevmek gibi bir şey yok. Çok fazla şey yaşadık. 'Sevmek' demeyelim, çocuklarımın babasıdır. Ona karşı şu anda bir duygum yok. Mesleğini iyi yapan bir müzisyen olduğu için ve çocuklarımın babası olduğu için saygım var."

"İHALE BANA KALIYOR"

"Hamilelik haberini bana ve çocuklara Kaan söyledi. İlk duyduğumda çok üzüldüm, şok geçirdim ve ağlamaya başladım. Ne yapacağımı bilemedim. Zor bir gündü benim için. Kaan'ı çok iyi tanıyorum, artık yüzünden anlıyorum onu. 13 senedir hayatımda olan bir insan. Ben bir şeyi arkadaşıma söyliyorum, o başka arkadaşına söylüyor, Kaan gazetelerde görünce benden biliyor. Kız olacağını bana söylemişti, gazetede çıkınca 'Nereden duydular bunu?' diye bana sordu. Bir şey olduğunda ihale bana kalıyor."

"ÇOCUKLARIMIN KIVILCIM URAL'LA GÖRÜŞMESİNİ İSTEMİYORUM"

"Kaan'ın evlenip evlenmeyeceğini bilmiyorum, tarihini de bilmiyorum. Sadece 24 Kasım'da olmayacağını biliyorum.
Çocuklarım Kaan'la zaten vakit geçiriyor, hiçbir zaman 'Şu gün alma, bugün alma' demedim. Hiçbir zaman, 'Çocuklarımı bana göstermedi' diyemez. Kaan istediği zaman çocuklarını görebiliyor. Çocuklarımın Kıvılcım Ural'la görüşmelerini istemiyorum."

"KAAN'IN BANA GERİ DÖNMEYECEĞİNİ BİLİYORUM"

"Bodrum'da Kaan ve Kıvılcım'ı basma haberleri çıktı. Bunları kim söyledi? İkisi o evde olunca tabii ki kötü oldum. O evde benim eşyalarım var, sinirlendim yani. Ama ev basma durumu yok. İnanın o kadar güvenirdim ki Kaan'a. Duyduğumda büyük bir şok geçirdim. Hiçbir zaman konduramadım. Hala bazen düşündüğüm zaman anlayamıyorum. Evleneceklerine ihtimal vermedim, ilişkinin bu kadar süreceğini düşünmedim. Benim ilk ciddi ilişkim Kaan'dır. Kendi hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Benim yaşadıklarımı yaşayan bir sürü kadın var. Bana göre çok büyük bir acıdır aldatılmak. Kıvılcım'la karşılaştığımızda onun yanında bir moda yazarı vardı, karşımda dakikalarca gülerek yüzüme baktı. Daha fazla tahammül edemedim, kalktım. Telefon açtı Kaan'la konuştu karşımda ve bu olaylar Kaan'a çok yanlış anlatılmış. Kaan'ın bana geri dönmeyeceğini biliyorum."

"ÇOCUKLARIMA VE KOMŞULARIMA REZİL OLDUM"

"Meral Kaplan'la yaşanan olayda tek üzüldüğüm şey çocuklarımın önünde olması ve benim evimde olması. Çocuklarıma ve komşularıma rezil oldum. Günlerce evden çıkamadım. İki tane mutlu çocuk yetiştirmek istiyorum. Benim için önemli olan şey bu konuyla gündeme gelip rezil olmam. Meral olayı bilmeyenlere arayıp olayı anlatmış. Ben bu olayı kimseye arayıp anlatmadım. Gizlim saklım hiçbir şeyim yok . Meral pazartesi günü gelsin buraya anlatsın, istediğini söyleyebilir. Sesini duymak istemiyorum. Kendi aramızda yaşanan bir olay. Evet çocuk kavgasıyla başladı. İnsanların sinirli olduğu dönemlerde tahammül seviyesi azalabilir. Kaan'la evlendiğimde iki aylık hamileydim, çocuklarım bizim bir araya gelmemizi istiyor. Ben ilahi adalete inanıyorum."

"YAZIKLAR OLSUN"

Seçkin Piriler'in açıklamalarının ardından '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Meral Kaplan, şu açıklamalarda bulundu:
"Polemiklerle gündemde olmak istemiyorum, artık yoruldum. Olay balkonda oldu, Seçkin'in anlattığı gibi değil. Aynısını Kaan'a da yaptı. Tekmelerle saldırdı bize. Beni neden bu kadar incitiyor? Onun çok canı yanacak kıyamıyorum. Bunu bir insana düşmanına yapmaz. Yaptığı hoş değil. Kıvılcım hakkında konuşmazdı onda vicdan olsa. Masum gibi bir kenara çekiliyor Seçkin, ona 'boşanma' diye ben yalvarmıştım. Kendisiyle görüşmek isteyen benim. Neyi aklamayı çalışıyor. Oraya çıkıp kendini öyle bir anlatıyor ki yazıklar olsun. Bana yönelik hep kötü haberler yapılıyor. Ne benimle ne de eski eşimle ilgili konuşmasın artık. Seçkin'i mahkemeye veriyorum."

"BARIŞMAK İSTEDİ, ÖZÜR DİLEDİ"

Seçkin Piriler, Meral Kaplan'ın açıklamasına, "Olay balkonda olmadı. Ben de çok yoruldum. Asıl o beni tehdit ediyor. Sürekli mesaj atıyordu. Ben konuşursam o rezil olur asıl. En fazla bana iftira atar. Onun hakkında kötü açıklamalar yapmadım. Arayıp sorun, barışmak için geldi benden özür diledi" şeklinde cevap verdi.

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