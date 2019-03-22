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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.03.2019 - 08:51, Son Güncelleme:

Bülent Serttaş’tan abisi hakkında suç duyurusu: Beni koruyun!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Bülent Serttaş’tan abisi hakkında suç duyurusu: Beni koruyun!

Sanatçı Bülent Serttaş, abisi Ahmet Serttaş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ahmet Serttaş'ın 'tehdit ve şantaj' suçu işlediği öne sürülen savcılık dilekçesinde, önleyici koruma kararı verilmesi talep edildi.

‘SÖZÜNÜ TUT BOMBA BURADA SAKLI’
KARDEŞİ Bülent Serttaş ile ilgili geçen Ocak ayında açıklamalarda bulunan Ahmet Serttaş dün de, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Yayında, Bülent Serttaş'ın kendisine verdiği sözleri yerine getirmediğini öne süren Ahmet Serttaş şunları söyledi: “Bülent sana sesleniyorum. Çocuklarımın rızkını sana yedirdim. Bana olan vaatlerini yerine getirmezsen, bomba burada saklı.

Ben bu yayına yine çıkarım. O zaman yer yerinden oynar. Selvi (Bülent Serttaş'ın eşi) sana da söylüyorum. Dikkat et. Bak dikkat et bomba burada duruyor. Benim parada pulda gözüm yok. Bana araba ve ev alacaktı. Lokanta açacaktı. Sana sesleniyorum Bülent; vaatlerini yerine getir. Yoksa ben bu ekrana yine çıkarım" dedi.

10 YILDIR GÖRÜŞMÜYORLAR
Bülent Serttaş'ın avukatı Fatih Savaş'ın imzasını taşıyan 21 Mart tarihli savcılık dilekçesinde, iki kardeşin 10 yıldır görüşmedikleri belirtildi. Savcılık dilekçesinde "Müvekkil ve ailesi hakkında gerçek dışı itham ve hakaretlerde bulunuldu. Müvekkilin ailesi ve çocukları açısından korunması zorunlu olan bu değerler hakkında acil ve etkin önlemlerin alınması zorunlu" denildi.

KORUMA KARARI VERİLSİN
Önleyici koruma kararı talep edilen dilekçede, Ahmet Serttaş hakkında "Sesli ileti ile hakaret', 'Tehdit' ve 'şantaj' suçlarından dava açılması talep edildi.

Bülent Serttaş'ın kardeşi ateş püskürdü
daha fazla video için
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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