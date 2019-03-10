Bülent Ersoy'dan kürk eleştirilerine sert yanıt!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBülent Ersoy'dan kürk eleştirilerine sert yanıt!
GeriMagazin Bülent Ersoy'dan kürk eleştirilerine sert yanıt!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
10.03.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Bülent Ersoy'dan kürk eleştirilerine sert yanıt!

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Bülent Ersoy'dan kürk eleştirilerine sert yanıt!

Bülent Ersoy, giydiği kürkler yüzünden kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

Önceki akşam Etiler’de objektife takılan Ersoy, muhabirlerin hakaretlere karşılık hukuki bir süreç başlatıp başlatmayacağı soruları üzerine, “Ben bu insanların çok normal olmadığını ve hasta ruhlu insanlar olduğunu düşünüyorum. Yine de saygı duymak gerekir. Saldıracakları kişi ben değilim. Önce ‘Bu kürkler bu ülkeye nasıl giriyor?’ bunu araştırsınlar” dedi. Kendisini eleştirenlerin Meclis’e gitmeleri gerektiğini söyleyen Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: “Eğer Meclis’e gitmezlerse çok farklı konuşacağım. Gümrük ve Ticaret Bakanı’nın karşısına geçip ‘Bu kürkleri siz nasıl bu ülkeye sokuyorsunuz?’ diye soru soracaklar. Yoksa kendileri çalar kendileri oynarlar. Benim kürke ihtiyacım yok. Ben yine alımlı, yine güzelim. Ben Ağrı Dağı’nın zirvesinde oturuyor, ayaklarımı sallıyorum. Aşağıdan sinek vızıltıları geliyor ama ben duyamıyorum.” 

Bülent Ersoydan kürk eleştirilerine sert yanıt

Benim adım Bülent

Bülent Ersoy, Tarkan’ın kendisine verdiği şarkıyı yaşanan olaylardan sonra geri çekeceği yönündeki haberlere de yanıt verdi: “Klip bu ay çıkıyor. Tarkan bu konularda çok duyarlı ama ne oldu? Çekti mi şarkısını çekmedi. Benim adım Bülent.”

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Aşk kısa sürdü!

Derman aradı!

Bülent Ersoy'dan kürk eleştirilerine sert yanıt!

'Bebek istiyoruz'