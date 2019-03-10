Bülent Ersoy'dan kürk eleştirilerine sert yanıt!
Bülent Ersoy, giydiği kürkler yüzünden kendisini eleştirenlere yanıt verdi.
Önceki akşam Etiler’de objektife takılan Ersoy, muhabirlerin hakaretlere karşılık hukuki bir süreç başlatıp başlatmayacağı soruları üzerine, “Ben bu insanların çok normal olmadığını ve hasta ruhlu insanlar olduğunu düşünüyorum. Yine de saygı duymak gerekir. Saldıracakları kişi ben değilim. Önce ‘Bu kürkler bu ülkeye nasıl giriyor?’ bunu araştırsınlar” dedi. Kendisini eleştirenlerin Meclis’e gitmeleri gerektiğini söyleyen Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: “Eğer Meclis’e gitmezlerse çok farklı konuşacağım. Gümrük ve Ticaret Bakanı’nın karşısına geçip ‘Bu kürkleri siz nasıl bu ülkeye sokuyorsunuz?’ diye soru soracaklar. Yoksa kendileri çalar kendileri oynarlar. Benim kürke ihtiyacım yok. Ben yine alımlı, yine güzelim. Ben Ağrı Dağı’nın zirvesinde oturuyor, ayaklarımı sallıyorum. Aşağıdan sinek vızıltıları geliyor ama ben duyamıyorum.”
Benim adım Bülent
Bülent Ersoy, Tarkan’ın kendisine verdiği şarkıyı yaşanan olaylardan sonra geri çekeceği yönündeki haberlere de yanıt verdi: “Klip bu ay çıkıyor. Tarkan bu konularda çok duyarlı ama ne oldu? Çekti mi şarkısını çekmedi. Benim adım Bülent.”
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