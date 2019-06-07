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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
(DHA)
07.06.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Bülent Ersoy’a sahnede doğum günü sürprizi

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Bülent Ersoy’a sahnede doğum günü sürprizi

İzmir’in Çeşme ilçesindeki eğlence mekanında sahneye çıkan Bülent Ersoy, Selami Şahin ve Fatih Ürek ile birlikte şarkı söyledi. Ersoy’a sahnede pasta ile doğum günü sürprizi de yapıldı. 

Türk Sanat Müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, İzmir’in Çeşme ilçesindeki Aya Yorgi Koyu’ndaki bir eğlence mekanında sahneye çıktı. Sesi ve yorumu ile izleyenleri kendine hayran bırakan Bülent Ersoy, gece için özel olarak tasarlanan sahne kostümü ile dikkat çekti. Konser sırasında ünlü besteci ve şarkıcı Selami Şahin ile Didem Şahin ve şarkıcı Fatih Ürek’in sahneye çıkması, ardından getirilen pasta ile Bülent Ersoy’a doğum günü sürprizi yapıldı. Ersoy, pastayı keserek yeni yaşını kutladı.

Bülent Ersoy’a sahnede doğum günü sürprizi

Usta sanatçı, Selami Şahin ile birlikte ’Senin Olmaya Geldim’ şarkısını seslendirdi. İkili, izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı. İlerleyen dakikalarda Fatih Ürek’i sahneye davet eden Bülent Ersoy, seyircileri de kırmayarak onların arasında dolaştı ve şarkılarını, mekanı dolduran hayranları ile birlikte seslendirdi.
Bülent Ersoy’a sahnede doğum günü sürprizi

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy, kısa süre önce magazin muhabirlerinin Bodrum’da yaşadığı tekne kazası için geçmiş olsun dileklerinde bulunarak sözlerine başlayıp, "Tüm Türkiye’nin Ramazan Bayramını kutluyorum, hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim’den diliyorum. En içten duygularımla sevgi, saygı, birlik ve beraberlik içinde Türkiye’nin en güzel noktalarda söz sahibi olmasını temenni ediyorum. Selami Şahin hakikaten çok yakın arkadaşım ve duydum ki Selami Şahin bu mekanın açılış konserini yapmış. Evlatlarının gazinosunda açılış yapmak ne kadar anlamlı aslında, muhakkak çok duygulanmıştır" dedi.
Bülent Ersoy’a sahnede doğum günü sürprizi


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