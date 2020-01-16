Bülent Ersoy: Yoksa neden zabıt tutturayım

BÜLENT Ersoy 12 Ocak’ta konser programı için Türk Hava Yolları’na ait uçakla İstanbul’dan Antalya’ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na gitti. Tekerlekli sandalye hizmeti alan sanatçı, uçağını kaçırdı. Ersoy’un bu durumdan sorumlu tuttuğu şirket çalışanlarına hakaret ettiği iddia edildi. Şirketin o günkü çalışanlarından şikâyetçi olan Ersoy konuyla ilgili şunları söyledi: “Havalimanı çok büyük bir yer. Bir saatte gidebiliyorsun. Sandalye istedim. 45 dakika bekledim. ‘Hakaret etti’ diyorlar, ispat edecekler. Hakaret etmedim. Neyin ne olduğunu bilen biriyim. Yoksa neden zabıt tutturayım, işi bu noktaya götüreyim?”



Uçağını kaçırmasına yol açan çalışanlardan şikâyetçi olan Bülent Ersoy, konsere yetişemediği için zararının karşılanmasını isteyerek davacı oldu.