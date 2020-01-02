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Haber Giriş: 02.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Bülent Ersoy: Vedat Milor Bey yemeğe gelsin

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Bülent Ersoy: Vedat Milor Bey yemeğe gelsin

Bülent Ersoy, kulisine istediği yemekleri Twitter’da ti’ye alan gurme Vedat Milor’u yemeğe davet etti: “Hesabı da ben ödeyeceğim.”

KULİS İSTEKLERİ OLAY OLDU

Bülent Ersoy yeni yılı Elite World Sapanca Otel’in sahnesinde karşıladı. Ünlü sanatçının yılbaşı konseri, günler öncesinden kulis istekleriyle gündem oldu. Ersoy’un akşam yemeği için otel yönetiminden İspanya-Marbella’dan her biri 10 kilo ağırlığında 10 adet ıstakoz ve pavurya, Rusya’dan siyah beluga havyarı istediği ve ayrıca yemekleri yapması için Fransa’dan Michelin yıldızlı ünlü bir şef getirtilmesi talebinde bulunduğu öne sürüldü.

EN İYİ GURME BENİM HAYATIM

Vedat Milor, basına yansıyan bu haberleri Twitter’da ti’ye aldı. Ünlü gurme, “Gördüğüm kadarıyla tek eksik bu yemekleri değerlendirecek bir eleştirmen” şeklinde bir tweet attı. Bülent Ersoy’a yılbaşı konserinde Milor’un mesajı soruldu. Kahkaha atarak “En iyi gurme benim hayatım” diyen sanatçı, Milor’u yemeğe davet etti: “Milor bey gelsin beraber yemek yiyelim. Hesabı da ben ödeyeceğim.”

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