Bülent Ersoy uçağı kaçırınca havalimanında ortalık karıştı!
Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'dan Antalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen ünlü sanatçı Bülent Ersoy, uçağı kaçırınca olay çıkardı. Kendisini uçağa götüren tekerlekli sandalye hizmeti veren şirketin o günkü tüm çalışanları hakkında şikayetçi oldu.
AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; konser programı için Antalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Ersoy'u, uçağının kalkmasına 10 dakika kala girdiği havalimanında tekerlekli sandalye hizmeti veren şirket çalışanları karşıladı. Uçağa binmek için geç kalan Ersoy, uçağın kapı kapattığını öğrenince adeta deliye döndü. Uçağı kaçırmasından şirketin çalışanlarını sorumlu tutan sanatçı, çalışanlara hakaretler yağdırdı.
Fotoğraflar:ARŞİV
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