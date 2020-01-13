Bülent Ersoy o teklifi geri çevirdi: Hayatımı yazmayın

Sanatçı, hayatını konu alan bir kitap çıkarmak isteyen yayınevi sahibinin teklifini geri çevirdi: “Evet, doğrudur. TRT repertuvarındaki 52 bin eserin tamamını ezbere biliyorum. Ama bu üstün vasfımı dahi konu edip paylaşmayı çok tercih etmem.”





