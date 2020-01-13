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Haber Giriş: 13.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Bülent Ersoy o teklifi geri çevirdi: Hayatımı yazmayın

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Bülent Ersoy o teklifi geri çevirdi: Hayatımı yazmayın

Önceki akşam Günay Restoran’da sahneye çıkan Bülent Ersoy, konserin ardından kulisinde bir yayınevinin sahibini ağırladı.

Sanatçı, hayatını konu alan bir kitap çıkarmak isteyen yayınevi sahibinin teklifini geri çevirdi: “Evet, doğrudur. TRT repertuvarındaki 52 bin eserin tamamını ezbere biliyorum. Ama bu üstün vasfımı dahi konu edip paylaşmayı çok tercih etmem.” 

Bülent Ersoy o teklifi geri çevirdi: Hayatımı yazmayın


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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