Haber Giriş: 13.01.2020 - 08:00,
Bülent Ersoy o teklifi geri çevirdi: Hayatımı yazmayın
Önceki akşam Günay Restoran’da sahneye çıkan Bülent Ersoy, konserin ardından kulisinde bir yayınevinin sahibini ağırladı.
Sanatçı, hayatını konu alan bir kitap çıkarmak isteyen yayınevi sahibinin teklifini geri çevirdi: “Evet, doğrudur. TRT repertuvarındaki 52 bin eserin tamamını ezbere biliyorum. Ama bu üstün vasfımı dahi konu edip paylaşmayı çok tercih etmem.”
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