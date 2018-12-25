Buket gitti Simge geldi
TİYATRO Temaşa’nın sahneye koyduğu “İkinci Bahar”ın oyuncularından Buket Dereoğlu, sürpriz bir kararla ekipten ayrıldığını açıkladı.
Onun yerine kadroya Simge Selçuk dahil edildi. Dereoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ben ‘İkinci Bahar’ın aralık sonuna kadar tüm oyunlarında oynayıp görevimi tamamlayacaktım.
Ocak ayı itibarıyla Temaşa Tiyatrosu’ndan ayrılmak istediğimi söylemiş olduğum halde, 13 Aralık akşamı etkinlik sonrasında, ‘15 Aralık itibarıyla Buket Dereoğlu’nun cast’ı oynayacaktır’ anonsu yapılmış, yerime başka bir oyuncunun oynayacağı bana böyle belirtilmiştir.”
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