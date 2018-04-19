Bugünlerde pis bir bataklığın içine itiliyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBugünlerde pis bir bataklığın içine itiliyoruz
GeriMagazin Bugünlerde pis bir bataklığın içine itiliyoruz
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
19.04.2018 - 13:53, Son Güncelleme:

Bugünlerde pis bir bataklığın içine itiliyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bugünlerde pis bir bataklığın içine itiliyoruz

Oyuncu Goncagül Sunar, meslektaşlarını ağır bir dille eleştirdi.

Özellikle kadın oyuncuların düştüğü durumu eleştiren Goncagül Sunar, sosyal medya hesabından bu yazıyı paylaştı:

Bugünlerde pis bir bataklığın içine itiliyoruz .Sosyal medya ve Instagram bu saçma yanılsamaya sebebiyet veriyor.En çokta 30' lu yaşlarına yaklaşan gencecik kadın oyuncular mükemmel yüz güzelliği ,ölümüne fit görünmek ve bunu doğal hali ya da kendini ifade ediş biçimi gibi sunma peşinde. Bu bir çoğumuzu ciddi "salağa" döndüren bir yanılgı. Bir kadın oyuncunun yoluna devam etmesi için önemli olan kendi ışığını gücünü görmek, kendine özgürlüklerinin farkına varmaktır ... üretmek, yazmak çizmek, geriye güzel şeyler bırakmak önemli değil mi?...okuduğu, seyrettiği ,dinlediği, peşinden gittiği, soru sorduğu, düşündüğü, düşlediği şeyler değil mi ? Ama maalesef ki mesleğinden para kazanmanın piyango olduğu, yapılan işlerin hunharca tüketildiği ,dönemsel ünlü olmanın dünyasında yaşıyoruz .Düşmemeli bu tuzağa çünkü değişecek .Dünyanın 10 yıl gerisindeyiz bu konuda da. Dünyadaki bir çok oyuncu bunları aşmış gerçekliğin peşindeyken bu ülkedekiler hala tüm insani kusurlarını yok edip harika resim olma peşinde .Yaptığınız işin birazcık olsun gerçek hayatla ilgili olduğunu düşünmek bile sponsorlu seksi elbiselerinizle bumerang yapmanızdan önemli.Lütfen bi salaklaşmayalım olur mu ?

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (19.04.2018)İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları...
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bugünlerde pis bir bataklığın içine itiliyoruz

O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı

Yonca Saraçoğlu “Gaia’nın Güncesi”ni yazıyor

'Avantgarde' kimdir; neye denir?