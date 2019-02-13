"Bugün yeniden doğuyoruz sevgilim"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri"Bugün yeniden doğuyoruz sevgilim"
GeriMagazin "Bugün yeniden doğuyoruz sevgilim"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
13.02.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

"Bugün yeniden doğuyoruz sevgilim"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Bugün yeniden doğuyoruz sevgilim"

Buse Varol; doğum yapmasına saatler kala, eşi Alişan'a duygusal bir yazı yazdı.

Bugün doğum yapacak olan Buse Varol, doğum öncesi eşi Alişan'a instagramdan duygusal bir mesaj yazdı. Varol'un yazdığı yazı şu şekilde: Bugün hamile olarak uyandığım son gün... Koskoca 9 ay boyunca beni bir güncük bile üzmedin... Ellerini üzerimden hiç çekmedin... Hayatımın bu en zorlu ama bir o kadar da keyifli zamanlarını sayende harika geçirdim... Bana her konuda inanılmaz destek oldun, en yakın arkadaşım,en güvendiğim insan, sırdaşım yoldaşım oldun... Ve ben eminim ki Burak karnımdayken aramızdaki o o güçlü bağı sonuna kadar hissetti. Ve her güne mutlu ilerledi... Hamilelikte en önemli şey... Allah seni karşıma çıkararak hayattaki en büyük hediyeyi vermiş bana zaten... Bugün yeniden doğuyoruz sevgilim, aşkımızın içinden yeni bir aşk doğuyor. Artık gerçek bir aile olmanın keyfini çıkaracağız İnşallah. Seni çok ama çok seviyorum... Evimizden iki çıkıp üç kişi dönmenin merakı şimdiden sardı beni... Daha yazacağım milyon tane güzel şey var ama birazını da doğumdan sonraya saklamak istiyorum. Son sözüm iyi ki sen...

Bugün yeniden doğuyoruz sevgilim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Bugün yeniden doğuyoruz sevgilim"

Ünlü isimleri buluşturan gala

Ünlü isimler 14 Şubat'ta nerede sahne alacak?

Emine Ün'ün acı günü