"Bugün yeniden doğuyoruz sevgilim"
Buse Varol; doğum yapmasına saatler kala, eşi Alişan'a duygusal bir yazı yazdı.
Bugün doğum yapacak olan Buse Varol, doğum öncesi eşi Alişan'a instagramdan duygusal bir mesaj yazdı. Varol'un yazdığı yazı şu şekilde: Bugün hamile olarak uyandığım son gün... Koskoca 9 ay boyunca beni bir güncük bile üzmedin... Ellerini üzerimden hiç çekmedin... Hayatımın bu en zorlu ama bir o kadar da keyifli zamanlarını sayende harika geçirdim... Bana her konuda inanılmaz destek oldun, en yakın arkadaşım,en güvendiğim insan, sırdaşım yoldaşım oldun... Ve ben eminim ki Burak karnımdayken aramızdaki o o güçlü bağı sonuna kadar hissetti. Ve her güne mutlu ilerledi... Hamilelikte en önemli şey... Allah seni karşıma çıkararak hayattaki en büyük hediyeyi vermiş bana zaten... Bugün yeniden doğuyoruz sevgilim, aşkımızın içinden yeni bir aşk doğuyor. Artık gerçek bir aile olmanın keyfini çıkaracağız İnşallah. Seni çok ama çok seviyorum... Evimizden iki çıkıp üç kişi dönmenin merakı şimdiden sardı beni... Daha yazacağım milyon tane güzel şey var ama birazını da doğumdan sonraya saklamak istiyorum. Son sözüm iyi ki sen...
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