Bugün çok heyecanlıyım
Albüm kaydı nedeniyle uzun süre Amerika’da kalan Aleyna Tilki, önceki akşam “Halkın Yıldızları” konserleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi’nde sahneye çıktı.
Konserin açılışını “Cevapsız Çınlama” ile yapan Tilki, şarkının sonunda sevenlerine şöyle seslendi: “Amerika’dan sonra ilk konserimi veriyorum. Çok heyecanlıyım. İyi ki geldiniz, yolculuğumda bana arkadaş oluyorsunuz.” Şarkıcı gecede “Dipsiz Kuyum”, “Yalnız Çiçek” gibi hit’lerini seslen-
dirdi.
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