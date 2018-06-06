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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
06.06.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Mustafa Sandal ile Emina Sandal “anlaşmalı” boşandı

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Mustafa Sandal ile Emina Sandal “anlaşmalı” boşandı

Pop müzik sanatçısı Mustafa Sandal ile Emina Sandal’ın 10 yıllık evliliği “anlaşmalı” olarak sona erdi. Çiftin aralarında hazırladıkları protokole göre Mustafa Sandal, müşterek çocuklar için 10 bin, Emina Sandal için 15 bin lira nafaka ödeyecek. Mustafa Sandal, boşandığı eşine Sırbistan’da 250 bin Euro’ya bir ev alacak. Beykoz’daki ev en az 3 milyon dolara satılacak. Bu paranın 2 milyon doları Emina Sandal’a, 1 milyon doları Mustafa Sandal’a verilecek.

Mustafa Sandal ile Emina Jahoviç 3.5 yıllık beraberliğin ardından 13 Ocak 2008’de Lest Ottomans Otel’de hayatlarını birleştirdi. Çiftin evliliğinden iki çocukları oldu. Basında çiftin ayrılacakları yönünde haberler yapıldı. Davayı Emina Sandal açtı. Emina Sandal’ın avukatı Salim Baki şiddetli geçimsizlik nedeniyle tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini istedi. Avukat Baki, boşanma dilekçesiyle birlikte boşanma protokolünü de mahkemeye sundu. Çift saat 13.40 sıralarında adliyeye geldi. Taraflar mahkemede boşanma isteklerini bir kez daha tekrarladılar. Türk Medeni Kanunu’nun 166’ıncı maddesine göre “evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle” boşanmalarına karar verilmesini istediler. Emina Sandal duruşmada çocukların velayetinin kendisinde olacağını belirtti. Mustafa Sandal’ı da avukat Aydın Kurban temsil etti. Duruşma 15 dakika sürdü. Mahkeme boşanma protokolü çerçevesinde çiftin anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi.

Mustafa Sandal ile Emina Sandal “anlaşmalı” boşandı

Fotoğraf:Deniz BOY
SIRBİSTAN’DA 250 BİN AVROYA EV ALACAK
Mahkemeye sunulan boşanma protokolüne göre çiftin 10 ve 6 yaşındaki iki çocuğun velayeti anneye verilecek. Müşterek çocuklar ile baba Mustafa Sandal arasında belirli günlerde şahsi ilişki tesis edilecek. Çiftin oturduğu Beykoz Çubuklu Vadi Evleri’ndeki evin üçte iki hissesi Emina Sandal’a devredilecek. Boşanmanın kesinleşmesiyle müşterek en az 3 milyon dolar bedelle satılacak. Bu paranın üçte biri Mustafa Sandal’a üçte ikisi Emina Sandal’a ödenecek. Emina Sandal’a ödenecek 2 milyon doların en az 500 bin doları müşterek çocukların üniversite eğitimleri için ayrılacak. Çubuklu Vadi Evleri’ndeki ev satılıncaya kadar Emina Sandal bu evde oturmaya devam edecek. Eğer Emina Sandal evde oturmak istemeyip kiralanması halinde kira bedelinin tamamı Emina Sandal’a ödenecek. Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren en az 4 yıl içerisinde Mustafa Sandal, Emina Sandal adına Sırbistan’da 250 bin avro değerinde bir konut satın alacak.
Tarafların ortaklaşa aldığı “Songwritter” isimli tekne, 3 ayda bir Emina Sandal’ın kullanımına verilecek. Teknenin tüm giderleri Mustafa Sandal tarafından karşılanacak. Mustafa Sandal, Emina Sandal’a aylık 15 bin lira nafaka ödeyecek. Emina Sandal başka birisiyle evlenirse Mustafa Sandal bir daha nafaka ödemeyecek. Ancak Emina Sandal ortağı olduğu kozmetik firmasından gelir elde etmeye başladığı taktirde nafaka miktarında azalmaya gidilecek, çocuklara ödenen nafaka miktarında artırıma gidilecek. Baba müşterek iki çocuk için 5’er bin liradan 10 bin lira iştirak nafakası ödeyecek. Yine yıllık çocuklar için 60 bin lira tatil parasını Mustafa Sandal ödeyecek. Çocukların eğitim ve diğer masrafları baba tarafından karşılanacak. Emina Sandal istediği zaman Mustafa Sandal çocuklara ve boşandığı eşi Emina Sandal’a araç kiralayacak. Emina Sandal’a 275 bin lira değerinde bir araç satın alırsa Mustafa Sandal’ın araç kiralama sorumluluğu ortadan kalkacak. Tarafların bunların dışında birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da mal rejimine dayalı alacakları olmayacak.

 

Bekârlığını ilan etti Emina, Mustafayı kafasında bitirmiş
Bekârlığını ilan etti! 'Emina, Mustafa'yı kafasında bitirmiş'

 

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