Buğra Gülsoy’un eşi Nilüfer Gürbüz kimdir?
Buğra Gülsoy, bir süredir beraber olduğu Nilüfer Gürbüz, 23 Eylül Pazar günü Şile Casa Lavanda Boutique Hotel’de evlendi. Çiftin, ani bir şekilde evlenmeye karar vermesinde Nilüfer Gürbüz’ün iki aylık hamile olmasının etkili olduğu iddia edilmişti. Peki, Buğra Gülsoy’un eşi Nilüfer Gürbüz kimdir?
Buğra Gülsoy'un sevgilisi Nilüfer Gürbüz; İzmir'in tanınan ailelerinden birinin kızı... Baba Muharrem Gürbüz; Karşıyaka'nın efsanelerinden, bir dönem Milli Takım'da da oynamış eski bir futbolcu ve antrenördür. İzmir'in takımlarına yakınlığıyla tanınır ve özellikle Karşıyaka kulübü ve taraftarı tarfından kulübün önemi futbolcuları arasında görülmektedir. İzmir doğumlu olan Nilüfer Gürbüz, Buğra Gülsoy ile 5 yıllık sevgili sürecinden sonra dünyaevine girdi.
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