Bu zulme ses çıkarmayan herkes bu eziyeti yapanla eşdeğerdir!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Magazin
29.05.2018 - 18:49, Son Güncelleme:

Bu zulme ses çıkarmayan herkes bu eziyeti yapanla eşdeğerdir!

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Bu zulme ses çıkarmayan herkes bu eziyeti yapanla eşdeğerdir!

Bergüzar Korel, 'Vatanım Sensin' dizisinin çekimlerinin yapıldığı Beykoz Kundura Fabrikası'nın yakınlarında bir köpeğe yapılan işkenceyi görünce isyan etti.

Zehirlenen bir yavru köpeğin köpeğin görüntülerini Instagram hesabından paylaşan Bergüzar Korel şunları yazdı:

İZLEYİN!
İki yıldır Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekim yapıyoruz ve VATANIM SENSİN ekibi olarak diğer hayvansever insanların da desteğiyle başta plato içinde olmak üzere tüm dostlarımız ile ilgileniyoruz. Yıllardır buradaki ya da sokaktaki hiçbir köpek tarafından ısırılmadım, saldırıya uğramadım! Hani korkup korkup belediyeyi arıyorsunuz ya alıyorlar bu günahsızları açlığın,hastalığın,susuzluğun kol gezdiği barınaklara!Önce bunu bir görün artık,hiçbir köpek,kedi,kuş dünya üzerindeki hiçbir canlı -insan dışında-durup dururken size ZARAR VERMEZ!

İstisnalar olduğu aşikardır ama bu yine de onları zehirlemek,eziyet etmek,öldürmek hakkını sana VERMEZ!Bu güzel çocuk platonun kapısının dışında yaşayan henüz yetişkin olmamış bir bebek..Sabaha karşı 03:00'de ağzından kan ve köpük gelmeye başlıyor,çünkü zehirleniyor! Nedense her fırsatta baktığımız köpekleri almaları için belediyeye şikayet eden onca insan,bu çocuk can çekişirken kılını kıpırdatmıyor,sonra bir deli geliyor,bir manyak ve zehirlenmiş bu köpek zehir kuyruktan çıkar deyip köpeğin kuyruğunu kesiyor,canlı canlı hayvanı bağırta bağırta! Oradaki bir akıllı insan da sen ne yapıyorsun demiyor!!!Hayvan perişan kan revan içinde,bu çocuğu bugün kliniğe yolladık,dua ediyoruz kurtulması için.Size bugün bunu yapan yarın çocuğunuza aynı şeyi yapar falan demeyeceğim,çünkü bu bakış açısıyla sizi ikna etmek zorunda değilim,çünkü bu bana son derece korkak,riyakarca ve hesaplı geliyor,tehlikenin ancak bize değeceği korkusuyla değil gerçekten bu zulme dur demek isteyen insanlara sesleniyorum. BU DÜNYADAKİ TÜM CANLILAR EŞİTTİR,BANA DA,SANA DA ,ONLARA DA NEFES ALMA HAKKI TANIYAN TEK GÜÇ,YÜCE ALLAH’TIR!Bu zulme ses çıkarmayan herkes bu eziyeti yapanla eşdeğerdir!!Hayvan doyuracağına çocuk okut,aile doyur filan diyenler çıkacaktır elbet,ne yaptığım Allah ile benim aramdadır siz tatmin olacaksınız diye göz önünde şov yapmayacağımı bilen bilir!Saygı ve sevgilerimle..

 

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