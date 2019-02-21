"Bu yalan haberlerden hala bıkmadınız mı"
Sadettin Saran ile yedi aylık aşklarını geçtiğimiz günlerde bitiren Emina Jahovic'i kızdıran haber...
Emina Jahovic'le iş adamı Sadettin Saran'ın aşkı bitse de haklarındaki iddialar bitmiyor. Jahovic, geçtiğimiz günlerde Sırp basınına "Sadettin ile hayat görüşlerimiz farklı olduğu için ayrıldık" itirafı yapmıştı.
Bu haberlerin ardından bu kez ayrılık çiftin nedeni olarak Sadettin Saran'ın cimri olması gösterildi.
Bu iddialara çok sinirlenen Emina Jahovic, sosyal medya hesabından " Bu yalan haberlerden hala bıkmadınız mı" diyerek tepki gösterdi.
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