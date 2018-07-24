Bu video ortalığı karıştırdı! Murat Dalkılıç'tan açıklama geldi
2015 yılında evlendiği oyuncu Merve Boluğur'dan geçen eylülde boşanan ve son dönemde oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı aşkla gündemde olan Murat Dalkılıç'ın sahnede kaza geçirdiği iddia edildi.
İddiaya göre; kendisini müziğe kaptıran ve sahnede zıplayan popçu, altındaki zeminin çökmesiyle birlikte sahnenin altına düştü. Bu görüntüler sosyal medyada 'Murat Dalkılıç'ın zor anları' başlığıyla yayıldı.
Sevenlerini korkuttu
Kısa sürede hızla yayılan video Murat Dalkılıç’ın sevenlerini korkuttu. Murat Dalkılıç olay videoyu izledikten sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcı "Bu ben değilim… Utanmayın ama siz…Bunu yapanlara dava açacağım" dedi.
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