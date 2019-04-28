Bu sene düğün var
ZİYNET Sali, nişanlısı Erkan Erzurumlu ile bu sene nikâh masasına oturacaklarını söyledi.
Önceki gün Zorlu AVM’de görüntülenen ünlü şarkıcı, muhabirlerle sohbet etti. Gitarist sevgilisinden Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan şarkıcı, yakında düğün hazırlıklarına başlayacaklarını açıkladı: “ Yazın hazırlıklara başlayacağız. Tarih henüz net değil ama düğün yakında olacak.” Sali, yeni albüm çalışmalarına başladığını belirterek “Aksilik olmazsa eylül ayı gibi piyasaya çıkacak” diye konuştu.
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