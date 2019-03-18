Bu pozun nesi cesur

Ömür Gedik: Sırt dekoltesi kadar fotoğraftaki vücut dili de hoş ve çekici. Paylaşıma alev emojisi koyarak kendisi de durumun farkında olduğunu belirtmiş zaten. On numara beş yıldız.

Cengiz Semercioğlu: Nesi cesur, nesi alev emojilik bu fotoğrafın anlamış değilim. Ertuğrul Özkök bize “Muhafazakârlaştınız mı” diye soruyor ama asıl muhafazakârlaşan magazin ve oyuncular... Normal bir sırt dekoltesi işte, bu kadar abartılacak bir durum yok ortada Merve...



Onur Baştürk: Fotoğrafa baktım ve hiç cesur bulmadım. Sıradan bir sırt dekoltesi. Neden “cesur” denilmiş, çözmeye başladım. Muhafazakârlık da var işin içinde, sanırım artık iyi malzeme bulamamak da... Ama bir dakika durun, podyuma çıkıp poposunu teşhir eden Hatice gerçekten cesurdu, hatta çılgın!

Popçular gazino kültürünü üzerlerinden atamadı

Serenay Sarıkaya’nın hastalığı nedeniyle ara verdiği müzikal dönmesi şerefine düzenlenen partiye ünlü dostları katıldı. Hatta ünlü isimler sahneye çıkıp şarkı bile söyledi. Kıvanç Tatlıtuğ’un Mavi reklam filminin gecesinde de birçok ünlü isim vardı. Oyuncular, popçulara göre daha mı az kompleksli, neden oyuncularda olan bu dayanışma popçularda yok?





Onur Baştürk: Oyuncuların da egoları var elbet ama çoğu genç oyuncu birbiriyle gerçekten arkadaş. Ortak yanları çok. Şarkıcılarda ise bu yok. Yoksa yeni nesil şarkıcılar arasında da komplekssiz isimler var. Oyuncular dizi setleri dışında da görüşüyor ve bir şeyler paylaşıyorlar. Müzisyenlerde ise böyle bir ortak paylaşım yok ne yazık ki... Ömür Gedik: Oyuncular kolektif bir iş yapıyorlar, popçular ise çok daha bireyseller, tek başlarınalar.

Ayrıca müzik dünyasında şarkıcılar, listeler ve rakamlarla sınanıyor, sürekli bir yarış ve rekabet içindeler. Bu yüzden birbirlerine destek olduklarını görmek ve beklemek çok ütopik olur. Oyunculukta ise yapılan işlerde sorumluluk da başarı da ekiple ve rol arkadaşlarıyla paylaşılıyor. Farklı işlerde yolları kesiştiği ve birlikte daha çok vakit geçirdikleri için de aralarının daha iyi olması ve dayanışma içinde olmaları normal. Cengiz Semercioğlu: Oyuncular da her hafta reytinglerle sınanıyor Ömür... Tamam daha kolektif iş yapıyorlar ama “Fatih” dizisi batınca sonuçta “Kenan (İmirzalıoğlu) yapamadı” diyoruz... Bence bu farkın en büyük nedeni popçuların o kaotik gazino döneminin tortularını hâlâ üzerinde taşımaları... O kültürden gelen çekişmeyi, ayak oyunlarını hâlâ delebilmiş değiller. Genç popçularda yeni yeni bu dayanışma arkadaşlık kültürü oluşmaya başladı.

Gökçe müziğe kafayı taktı

Gökçe Bahadır, albümden sonra, cumartesi akşamı DasDas’ta sahneye çıktı. Sosyal medyasından sürekli seslendirdiği şarkıları paylaşıyor. Gökçe’nin müzikal yolculuğunu Konsey değerlendirdi.

Ömür Gedik: Ben gidemedim ama gidenler iyi hazırlanılmış bir konser olduğunu söyledi. Gökçe şarkı söylemeyi sevmese kafayı takıp bu kadar çalışmazdı diye düşünüyorum



Cengiz Semercioğlu: Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer setlerdir sonunda... Gökçe de müziğe meraklı, çalışıyor, dersler alıyor ve sonunda sahneye de çıktı ama bunu sürekli bir hale getireceğini sanmam.



Onur BAŞTÜRK: Kimisi beğeniyor kimisi beğenmiyor ama ben beğeniyorum. Bence Bergüzar Korel’den daha iyi bir sesi ve yorumu var. Bu yolda ilerlerse gerçekten başarılı olabilir.



İki yeni imaj

Gündemimizde imajını değiştiren iki erkek var: Sakalsız Halit Ergenç ve bıyıklı Quaresma’yı nasıl buldunuz?

Onur Baştürk: Halit Ergenç’e alışamadım, Querisma’nın bıyığını ise yakıştırdım. Ricky Martin’in bıraktığı bıyık gibi olmuş. Trend o yönde.

Ömür Gedik: Halit Ergenç’i sakallı görmeye öyle alışmışım ki bu hali tuhaf geldi. Böyle de güzel ama hafif kirli sakal bıraksa daha iyi olur sanki. Bıyıklı Quaresma’yı ise hiç beğenmedim. Ben şu bıyık olayını oldum olası ve hiç kimsede sevemedim zaten.

Cengiz Semercioğlu: Halit Ergenç’i sakalsız görmeyi unutmuşuz, yüzü gözü açıldı vallahi. Ayrıca 5 yaş gençleşti bir anda... Halit’in sakalsız halini ne kadar sevdiysem Quaresma’nın bıyıklı halini o kadar sevmedim. Bu futbolcular imaj yapacağız diye şekilden şekle giriyor. Quaresma da karikatür gibi olmuş...

Dava açacaklarına teşekkür etsinler

Hatice’nin konuk olarak podyuma çıktığı defilede yaptığı popo şovu çok konuşuldu. Gereksiz mi, saçma mı, eğlenceli mi? Hatice amacına ulaştı mı?

Ömür Gedik: O günkü Gelin Damat Fashion Day defilesine katılan modacılar ve organizatörler toplanıp imaja, markalara ve fuarın prestijine zarar verdiği için Hatice’ye dava açıyorlar. Videoyu izleyenler eğlenmiş olabilir ama popo şovunun onlar için çok da eğlenceli olmadığı ortada yani.



Cengiz Semercioğlu: Defile dediğin bir şov değil mi sonuçta... Dünyada podyumda neler neler izliyoruz, görüyoruz... Geçmişte memesi fırlayan modeller olurdu, Hatice de poposunu gösterdi... Estetik yapabilse göze batmayacaktı. Modacılar dava açacaklarına teşekkür etsinler Hatice’ye, günlerdir sayesinde defileleri konuşuluyor.



Onur Baştürk: Valla eğlenceliydi. Hatice de amacına ulaştı, konuşuldu işte. Sıradan bir defileyi eğlenceli hale getirdi Hatice. Haftayı renklendirdi. Daha ne olsun?

Tasarımcılar risk almıyor

Yarın Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul başlıyor. Bu sene bizi neler bekliyor, Fashion Week son yıllarda yükselişte mi, yoksa yerinde mi sayıyor? Magazin Konseyi moda gösterisini değerlendirdi.



Cengiz Semercioğlu: Moda adına şehrin en önemli etkinliklerinin başında geliyor Fashion Week... Her sene de üzerine koyarak gelişmeye devam ediyor. Eleştirilecek çok şeyi var elbet organizasyonun ama biz pozitif tarafından bakmaya devam edelim moda haftasına...



Onur Baştürk: Ben biraz yerinde saydığını düşünüyorum. Moda tasarımcılarımız güzel şeyler yapıyorlar tamam, ama risk almıyorlar. Risk almadıkları için de sarsmıyorlar, ortalık yıkılmıyor. Sadece “Pek güzel” deyip geçiyoruz. Hiçbir şey aklımızda kalmıyor. Çünkü dünyada bin tane tasarımcı var. Sosyal medya sayesinde kafamızdan sürekli görseller geçiyor. Onun üstüne çıkmak, aradan sıyrılmak içime farklı bir şey lazım. Mercedes Benz’in organizasyona devam etmesini anlamlı buluyorum, ama tasarımcılarımızın kendine yeni bir çıkış bulması gerektiğini düşünüyorum.

Ömür Gedik: Bu senenin sloganı “kendinden daha fazlasın” hoşuma gitti. Çok daha özgür ruhlu, yenilikçi ve renkli moda şovları izleyeceğiz gibi geliyor. Diğer yanda ise tabii ki kürkten arınmış bir moda haftası olacağını umut ediyorum.