Sıla dövme yaptırdı... Dikkat çeken mesaj!
Sıla Gençoğlu, yaptırdığı yeni dövmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Başarılı şarkıcı Sıla Gençoğlu vücuduna "Siz Aşktan n'anlarsınız bayım?" yazan bir dövme yaptırdı. Gençoğlu, yaptırdığı dövmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Kısa sürede büyük ilgi gören dövme için şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Sıla'nın yaptırdığı dövmeyi 'Ahmet Kural'a gönderme' olarak yorumladı.
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