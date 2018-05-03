Bu kez Seren Serengil karar aldırdı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
03.05.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

Bu kez Seren Serengil karar aldırdı

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Bu kez Seren Serengil karar aldırdı

Seren Serengil, Gülben Ergen’in kendisi için çıkarttırdığı kararın aynısını Esra Balamir için aldırttı.

Gülben Ergen üç ay önce “Duymayan Kalmasın” programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırmıştı. Karara uymayan ve canlı yayında yorum yapmaya devam eden Seren Serengil, Gülben Ergen’in aldırdığı kararla 3 gün hapis yatmıştı.

Seren Serengil aynı kararı Esra Balamir için aldırdı.

Flash TV ekranlarında yayınlanan “Bunu da Konuşmak Lazım” programında yorum yapan Esra Balamir, Seren Serengil'in şikâyeti üzerine karakola gidip ifade vermişti; kısa süre önce ise mahkeme kararıyla karşılaştı. 19 Nisan’da mahkemeye başvuran Seren Serengil’in talebi üzerine İstanbul Anadolu 11. Aile Mahkemesi 20 Nisan tarihinde 6284 Sayılı Kanuna göre Koruma Kararı çıkardı…

Seren Serengil’in, Avukatı Ersoy Akdemir aracılığı ile İstanbul Anadolu 11. Aile Mahkemesi'nde aldırdığı karar doğrultusunda, Murat Övüç ve Esra Balamir şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama, küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunamayacak. Esra Balamir, mahkeme kararına uymayıp, konuşmaya devam ederse 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi yatacak.

Bu kez Seren Serengil karar aldırdı


 

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