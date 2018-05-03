Bu kez Seren Serengil karar aldırdı
Seren Serengil, Gülben Ergen’in kendisi için çıkarttırdığı kararın aynısını Esra Balamir için aldırttı.
Gülben Ergen üç ay önce “Duymayan Kalmasın” programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırmıştı. Karara uymayan ve canlı yayında yorum yapmaya devam eden Seren Serengil, Gülben Ergen’in aldırdığı kararla 3 gün hapis yatmıştı.
Seren Serengil aynı kararı Esra Balamir için aldırdı.
Flash TV ekranlarında yayınlanan “Bunu da Konuşmak Lazım” programında yorum yapan Esra Balamir, Seren Serengil'in şikâyeti üzerine karakola gidip ifade vermişti; kısa süre önce ise mahkeme kararıyla karşılaştı. 19 Nisan’da mahkemeye başvuran Seren Serengil’in talebi üzerine İstanbul Anadolu 11. Aile Mahkemesi 20 Nisan tarihinde 6284 Sayılı Kanuna göre Koruma Kararı çıkardı…
Seren Serengil’in, Avukatı Ersoy Akdemir aracılığı ile İstanbul Anadolu 11. Aile Mahkemesi'nde aldırdığı karar doğrultusunda, Murat Övüç ve Esra Balamir şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama, küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunamayacak. Esra Balamir, mahkeme kararına uymayıp, konuşmaya devam ederse 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi yatacak.
Balkabağı Çorbası | Mucize Lezzetler Tüm Mucize Lezzetler Videoları İçin Tıklayınız...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle