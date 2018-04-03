Evlilik hazırlığı mı yapıyorlar?
Aşkları 'Kiraz Mevsimi' dizisinin setinde başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun ilişkisi tam gaz devam ediyor.
İlişkileri dolu dizgin devam eden Gürel ve Çayoğlu'nun sosyal medya da paylaşılan fotoğrafı akıllara çiftin evlilik yolunda adım attıklarını getirdi. Çiftin mobilyacıya gidip, mobilya bakarken çekildikleri fotoğraf Instagram'da yayıldı. Gürel'in geçtiğimiz aylarda Serkan Çayoğlu'nun ailesi ile tanışması da iddiaları güçlendirdi.
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