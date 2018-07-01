Bu iş kuytuda olmuş
Şevval Sam, rol aldığı “Yasak Elma” dizisinde yaşanan taciz skandalı hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, “Bu iş kuytuda olmuş, şahit olan da yok” dedi.
Şevval Sam önceki akşam Cihangir’deki Hayat adlı mekanda görüntülendi. Ünlü oyuncuya, “Yasak Elma” dizisinde yaşanan taciz skandalı soruldu. Sam, rol arkadaşı, Talat Bulut ve kostüm asistanı Özge Şimşek arasında geçen taciz davası hakkında şu yorumu yaptı: “Bu konu yargıya taşınmış bir durum, şu an yorum yapmak olmaz. Ama bu iş kuytuda olmuş, gören şahit olan da yok. Bunun ispatı da zordur. Bakalım yargı yakında karar verir” dedi.
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