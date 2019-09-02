Bu iddialara Beren Saat yol açtı

Cengiz Semercioğlu: Doğru olmaması için ortada hiçbir neden yok. Bu iddiaların ortaya atılmasına zemin hazırlayan Beren’den başkası değil. Yaptığı paylaşımlarla bu evlilik hakkında her türlü dedikodunun çıkmasına yol açtı. Bitirirsin evliliğini çeker gidersin, nedir bu aşka bu kadar acı çektirme sevdası?



Onur Baştürk: Bir hafta Kenan Doğulu hakkında “Şununla aşk yaşıyor” iddiası ortaya fırlatılıyor, öteki hafta Beren Saat hakkında. Dedikodulara bakınca ikili “açık ilişki” yaşıyor gibi görünüyor. Ben ikisinin yerinde olsam artık çıkar bir konuşurum, “Arkadaşlar olay böyle böyle” filan diye. Yoksa bu tür fantezilerin ardı arkası kesilmeyecek.



Cengiz Semercioğlu - Ömür Gedik - Onur Baştürk



Ömür Gedik: Beren’in böyle bir aşk yaşadığını hiç düşünmüyorum. Kafasını dinleme döneminde. Evli bir kadına yönelik böyle kanıtı olmayan iddiaları da yadırgıyorum.

Kıyaslamak bile ayıp

Ömür Gedik: Milli Takım’ın Reynmen’i seçmesi tabii ki şu andaki popülerliği ile ilgili ve bu açıdan bakıldığında anlaşılır bir seçim. Ama Athena’nın “12 Dev Adam”ının üstüne çıkabilir mi” derseniz orada durmak lazım. O şarkı hâlâ zirvedeki yerini koruyor.

Reynmen’in Milli Takım şarkısı idare eder kategorisinde. Zaten izlenme sayısına bakıldığında da Reynmen’in kendi şarkılarının gerisinde kaldığı görülüyor.

Cengiz Semercioğlu: O şarkı, A Milli Basketbol Takımı’na değil Reynmen’e yapılmış şarkı olmuş. Klibinde sürekli basketbol oynayan Reynmen’i görüyoruz. Nerede Milli Takım? Duygusu yok, etki gücü yok bu marşın... “12 Dev Adam”la kıyaslamak bile ayıp...

Onur Baştürk: Reynmen’i eziklemekten vazgeçelim yahu! Ne var yani, yapar yapar. “Derdim Olsun”a bayılmasam da “Ela”yı sevmiştim ben mesela. A Milli Basketbol Takımı için ekibiyle yaptığı şarkı da tam tribünlere yönelik olmuş.

Biraz savaşa gider gibi sözleri var, fazla sert. Athena’nın şarkısıyla kıyaslamam ama, o şarkının üstüne çıkan bir şarkı değil.

Coşma Nusret coşma!

Tuzlamalı, etli ve bıçaklı videolarına alışık olduğumuz Nusret bu kez Mikonos’tan baklavalı bir vücut şov paylaşımı yaptı. Nusret’in beline kaya parçası bağladığı fotoğrafını Konsey yorumladı. Nusret artık markasına değil kendine mi yatırım yapıyor?

Onur Baştürk: Nusret’in Mikonos’taki spor videoları o kadar absürt ve eğlenceli ki, benim “guilty pleasure”ım her sabah. Beline kaya bağlayıp güya fitness yaptığı o fotoğraf da o gözle baktım, eğlendim.

Ama beli için de endişelendim yani. Çünkü ultra riskli bir hareket. Bel kayar gider, filan filan. O yüzden: Coşma Nusret diyesim var, coşma.

Ömür Gedik: Nusret’in koca kaya parçası ile antrenman yapması bana Cüneyt Arkın’ın Peri Bacaları’nı yumruklayıp kayaları havaya kaldırarak antrenman yaptığı “Dünyaya Kurtaran Adam” filmini hatırlattı. Ortada et tuzlama, tokatlama olmasın da ne olursa olsun. Sevdim ben bu yeni Nusret tarzını.

Cengiz Semercioğlu: Nusret’in dükkanlarından çok kendi önde artık. O da bunun farkında olduğu için sürekli spor yapıyor, kaslarını geliştiriyor, vücudunu gösteriyor. Nusret sadece dükkandaki etleri değil, kendi etini de sergiliyor artık.

Abartıya kaçmayan güzel bir video

Bengü ve Selim Selimoğlu çifti bebekleri Zeynep’e kavuşma anlarının videosunu yayınladılar. Doğum videosunu yayınlama fikri hakkında ne diyorsunuz?

Onur Baştürk: Doğan çocuğa sordunuz mu diyorum, başka da bir şey demiyorum.

Cengiz Semercioğlu: Profesyonel doğum video ve fotoğrafçıları uzun yıllardır var. Doğumun her anını görüntülüyorlar, montajlayıp veriyorlar sonra.

Bengü’nün yaptığı da bu, benzerini yapmış biri olarak söylüyorum, “ilerisi için çok güzel anı olarak kalıyor”, iyi ki yapmış...

Ömür Gedik: Videoyu izledim. Çok güzel çekilmiş. Abartıya kaçmayan, dozunda güzel bir video olmuş. Bengü ve Selim’in o tatlı heyecanını ve samimi mutluluğunu şahane yansıtmış, güzel bir hatıra olmuş. Allah Zeynep’i analı babalı büyütsün.

Peki anne iguana nerede

Birce Akalay, evini ilaçlattığı için ölen iguana yavrusundan “kendi konforum için evi ilaçlattığıma bu kadar üzüleceğimi hiç tahmin etmezdim. Evrildiğimiz yere ihanetimiz gibi” diyerek özür diledi. Birce’nin bu paylaşımı içten mi, abartılı mı?

Ömür Gedik: O kadar içten buldum ki Birce’nin paylaşımını, okurken gözlerim doldu. Keşke Birce gibi hassas, yaşadığı yere sevgi dolu insanların sayısı artsa.





Cengiz Semercioğlu: Benim merak ettiğim iguananın annesinin nerede olduğu? Türkiye’de iguanalar bahçelerde gezip çiftleşip yavruluyor da haberimiz mi yok? Muhtemelen kaçak bir iguana var Birce’nin evinin oralarda.



Onur Baştürk: İguana yavrusu mu? Ev mi? Hiçbir şey anlamadım. Birce Akalay’ın evi nerede ki? İstanbul’da mı yoksa çöle yakın yerde filan mı? İguana yavrusu yaşıyor mu bizim buralarda?

Yoksa Birce Hanım, hayvanat bahçesinden mi kaçırmış iguanayı. Bazı magazin olayları cidden tuhaf...

Zerrin Özer gibi üzülmesin

83 yaşındaki Gönül Yazar’ın bir aydır birlikte olduğu 32 yaş küçük sevgilisi için “Çıtır değil, 50 yaşını devirmiş, ondan başkasına bakmam, o da benden başkasına bakmaz. Ben böyle aşk görmedim, inşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum” açıklamasını akla yatkın buldunuz mu? Gönül Yazar, sekizinci kez nikah masasına oturur mu?

Cengiz Semercioğlu: Ben işin çıtır-kıtır tarafında değilim. 51 yaşında bir erkek 83 yaşında bir kadınla neden beraber olur? Ben hep bu olaylarda bir gizli ajanda ararım. Bakın Zerrin Özer’de de benzer bir şey oldu ve Zerrin sonunda üzüldü. Umarım Gönül Yazar üzülmez.

Ömür Gedik: 83 yaşında âşık olmak, tekrar evlenmek istemek hayata nasıl bir bağlılık göstergesidir. Evet yaş farkı çok fazla, zor bir ilişki ama yaşı ne olursa olsun bir kadının “âşık oldum” deyip gözlerinin ışıldaması çok güzel. Evlensin bir kez daha, ne şahane olur.

Onur Baştürk: Ah Gönül Yazar ya! Tam bir film karakteri. Ne istiyorsa yapsın tabii. Kafasına göre yaşayanlar her zaman hayatı daha renkli kılar. Bu kadar takılmayın.