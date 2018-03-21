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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
21.03.2018 - 16:43, Son Güncelleme:

Bu iddia olay yaratacak...Ünlü ismin annesi ilaç verilerek öldürüldü

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Star Tv’de yayınlanan "Balçiçek İlter’le Olay Yeri" programında gündemi sarsacak bir iddia daha gündeme geldi.

Programa katılan ve özel bir hastanede çalıştığını söyleyen hasta bakıcı Tuna B. solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye gelen 20 aylık kız bebeğin istismarının polise bildirilmediğini iddia etmişti! Bu iddia gündeme bomba gibi düşerken hasta bakıcı bu kez de hastanede tedavi gören yaşlı hastalara verilen bir ilaçla ölümlerinin hızlandırıldığını söyledi.

 ÜNLÜ SANATÇININ ANNESİNE İLAÇ VERİP ÖLÜMÜ HIZLANDIRDILAR!

İddialara göre hastalara potasyum verilerek bir an önce kalplerinin durmasına neden olunuyordu.

Hasta bakıcı Tuna B. “Ben bu olayı üç kişide gördüm. Biz de ilaçlara dokunmak yasaktı, sadece hemşire ilaçları kullanır, her şeyi yapar. Bir tane hastanın damar yolu çıkması sebebiyle aşırı kan kaybından dolayı potasyum denilen bir ilaç verdiler ve ölümünü hızlandırdılar” dedi.

Tuna B. bu ilacın ünlü bir sanatçının annesine de verildiğini iddia ederek herkesi şoke etti! Hasta bakıcı aynı zamanda sanatçının bu durumu bilmediğini söyledi.

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