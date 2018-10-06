'Bu hissi yaşamak istiyorum Ayşe Hanım'
Popçu İrem Derici, kendisiyle röportaj yapması için Ayşe Arman'a çağrıda bulundu.
'6 senedir piyasadayım. Kendimi ünlü hissetmek istiyorum. Bu hissi yaşamak istiyorum' diyen İrem Derici'ye Ayşe Arman'dan yanıt gecikmedi.
İrem Derici'nin videosunu sayfasında paylaşan Ayşe Arman, altına şu notu düştü:
"Hahahahahaha! Yapacağım kız İrem seninle röportaj ! Ama bak, ikimizin de deliliğine yakışacak bir şey olsun, fotoğrafları da uçuk kaçık olsun.. Var mısın?"
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