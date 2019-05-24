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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
24.05.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

'Bu haberleri para için yapıyorlar'

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'Bu haberleri para için yapıyorlar'

Cüneyt Arkın hakkında yapılan 'öldü' haberleri, usta sanatçının oğlu Murat Arkın'ı kızdırdı. Murat Arkın, haberlerin yapılma nedenini sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı...

“Bir süredir ortalıkta babamın vefat ettiğine dair haberler dolaşıyor. Panik olanlar, telefona sarılanlar, haberi okudukları siteye yorum bırakanlar, haberi arkadaşları ile paylaşanlar bir süre sonra gerçeği öğrenip "Ne zevk alıyor bunlar" diye kendi kendilerine soruyor. Bazıları haberi okuduğu siteye geri dönüp "yalan haber" yorumu bırakıyor. O sitelerle bir şekil iletişim etkileşim içine giriyor.

Sonra yalan haber yapan bu sitelerin, profillerin sahipleri yine kendilerine ait olan başka sitelerde bu kez "Cüneyt Arkın öldü mü ?" başlıklı haber yapıyor. Çünkü bu sorunun cevabını merak edenler arama motorlarına aynen bu soruyu gireceklerini biliyorlar. Bu ikinci haber sadece arama motorlarında ilk sıralarda çıkabilmek için. 

Sonra ne oluyor biliyor musunuz ? Hem haberi ilk okuduğunuz site daha sonrasında haberin doğruluğunu öğrenmek için girdiğiniz ikinci site; trafiği ve etkileşimi arttığı için sitesine reklam alıp mangırları cebe indiriyor. Siz üzülüp ah vah derken onlar ‘oh’ çekiyor her tıklanmaya. 

Demem o dur ki dostlar. "Bunlar ne zevk alıyor yalan haberden" diye düşünerek kendinizi yormayın. Sizin duygularınız, merhametiniz, güzelliğiniz üzerine kurulu bir sömürü sistemi. Bir yazılımcı ve arama motorlarını bilen biri olarak basit bir açıklama...

Çok konuştun be. Çözüm ne çözüm" mü diyorsunuz? Gerçek hayatta olması gereken gibi sanal dünyada da aynısını yapın. Size bir kez dahi olsa yalan söyleyeni bloklayın. İzlediğiniz televizyon kanallarından okuduğunuz gazeteye, internet sitelerine varana kadar olan bu eleme size kendinize daha fazla ayırabileceğiniz zaman olarak geri dönecek. Son olarak bu tarz yalan haber yapanlara bir cümle. 
Siz hepiniz öleceksiniz o yaşayacak.
Sevgilerimle.”

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