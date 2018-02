Bu gerçek bir aşk

◊ Proje seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?

- Sezgi Sena Akay: Senaryonun etkileyici olması çok büyük etken; hikaye nasıl ilerliyor, karakterlerin derinliği nasıl... Sonra da yönetmen, oyuncular, ekip nasıl olacak, onlar konuşulmaya başlanıyor.



◊ “Hıçkırık”ta da böyle mi oldu?

- Sezgi Sena Akay: Aynen öyle. Hepimizin bildiği bir proje. Bir kere Kerime Nadir eseri... Yeşilçam’da filmi çekilmişti. Dizi olacağını duyunca çok heyecanlandım. Her zaman bir roman uyarlamasının içinde olmayı çok istedim, “Hıçkırık”a kısmetmiş.

- Barış Arda Hacıoğlu: Öncelikle oynadığım Kenan karakteri beni etkiledi. Kenan samimi, içten bir adam. Onun o naif hallerini çok sevdim. Ayrıca âşık Nalan’a. Çok gerçek bir aşk yaşıyorlar. Böyle bir romanda bulmak isterdim kendimi hep, öyle de oldu.



◊ Günlük dizi olmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

- Sezgi Sena Akay: Aslında günlük diziye sıcak bakmıyordum ama beklentilerimin hepsinin bir arada olması beni heyecanlandırdı. Daha yoğun olacağını, zor olacağını bilsem de bu işin içinde olmak istedim. Günlük dizi zormuş gerçekten ama buna rağmen “İyi ki” diyorum.

- Barış Arda Hacıoğlu: Başrolsen çok yoğun (gülüyor)... Ama burada en önemli etken bana kazandırdığı tecrübe.



◊ Romanı ne zaman okudunuz?

- Sezgi Sena Akay: Tabii ki yeni okudum. Filmini önceden izlemiştim ama; Hülya Koçyiğit, Ediz Hun ve Kartal Tibet vardı biliyorsunuz. Onu da proje kesinleşince yeniden izledim. Kitabı okuyalı ise iki hafta oldu. Geç okudum çünkü etkilenmek istemedim.

- Barış Arda Hacıoğlu: Ben de geçen haftalarda okudum. Sete yeni basımları geldi, bir solukta bitirdim.



KARAVANDA KAVGA ETTİK

◊ Neredeyse her gün bir aradasınız. Bu yoğun iletişim hali ilişkinizi nasıl etkiledi? Birbirinizde tahammül edemediğiniz şeyler açığa çıktı mı?

- Sezgi Sena Akay: Biz zaten beş yıldır arkadaşız. Artık öyle bir hâl aldık ki, neredeyse aynı anda acıkıyor, aynı anda tuvalete gidiyoruz. Bilemedim şimdi, Barış var mı bende nefret ettiğin bir şey?

- Barış Arda Hacıoğlu: Sezgi çabuk köpürüyor. Bir anda her şeyi bitirme noktasına gelebiliyor. Bense, bu kadar eski dost olduğumuz için beni her zaman koruyup kollamasını, farklı bir yerde tutmasını bekliyorum. Öyle yapmadığında kızıyorum. Mesela geçenlerde karavanda kavga ettik.



◊ Nasıl yani?

- Barış Arda Hacıoğlu: Gece saat 4 olmuş, sessizlik istedim sette. “Lütfen sessizlik” diye bağırdım, bir tek Sezgi tepki verdi. Bu sefer gerçekten kızdım. “Burada yanıt vermesi gereken son insan sendin” dedim. Ama kırıldım yani.

- Sezgi Sena Akay: Sonra sete geçtik, hiçbir şey olmamış gibi devam etti ama. Ben açken, o ise uykusuzken gergin oluyor (gülüyor).

- Barış Arda Hacıoğlu: Hiç duvarımız yok. Tartışmamız olsa da arkadaşlığımız devam eder.



ÂŞIK OLACAK ZAMAN YOK

◊ İki yakın arkadaşın iki aşığı oynaması nasıl bir durum?

- Sezgi Sena Akay: İş bu... İyi ki sevdiğim biriyle oynuyorum hatta, büyük avantaj.

- Barış Arda Hacıoğlu: Sezgi’yi beş senedir tanıdığım için rahatım. Onun gözünde Nalan’ın aşkını aramak çok keyifli bir oyun...



◊ Konu aşktan açılmışken... Nasıl âşıklarsınız?

- Barış Arda Hacıoğlu: Tam anlamıyla aşk adamıyımdır. Detaycıyım, düşünceliyim. Gururluyum belki o kötü olabilir.



◊ Peki hayatında biri var mı şu an?

- Barış Arda Hacıoğlu: Şu an biri yok, âşık olabilecek vakit de yok. Duygusalım ama kendi içimde yaşarım birçok şeyi. Yeri geldiği zaman çapkınlık yapmıyorum da değil.



◊ Ayrılık acısıyla yerlerde yuvarlandığınız olmadı mı hiç?

- Barış Arda Hacıoğlu: Olduysa da söylemem. Bu kendi içimde yaşadığım bir şeydir. İnsanlara ve durumlara karşı duvarlarım vardır.



◊ Kenan’ın yüzde kaçı siz şu an?

- Barış Arda Hacıoğlu: Benden izler taşıyor tabi ama bir yüzde veremem. Tipi bana benziyor (gülüyor).

- Sezgi Sena Akay: Çok gülüyorum ona. Düşünsene doğal komik adam. Sette bazen gülmekten karnım ağrıyor.

- Barış Arda Hacıoğlu: Sezgi de çok iyi bir oyun arkadaşıdır, eğlencelidir. Sıkılmazsınız yanında.

ŞANSIMA HEP YANIMDAKiLER UZUNDU

◊ Özel hayatınız için kariyerinizden ödün verir misiniz?

- Sezgi Sena Akay: Vermem. Bu işi seviyorum, bu işi yapıyorum. Beni kabul eden böyle eder. Orta yolu bulup ikna etmeye çalışırım, o ayrı.



◊ Boyunuz ilişkilerinizde hiç sorun oldu mu?

- Sezgi Sena Akay: Olmadı. Şansıma yanımdakiler hep uzunmuş, şu an fark ettim.



◊ Hayatta olmazsa olmazlarınız var mı?

- Sezgi Sena Akay: Annem, babam ve kedim Mango. Çok seviyorum, huzur veriyor bana.



◊ Best Model olduktan sonra hayatınızda neler değişti?

- Sezgi Sena Akay: Hayatım değişti diyemem. Ama büyük bir artısı var; yarışma sayesinde yapmak istediğim işe doğru önemli bir adım attım. İyi ki katılmışım yarışmaya.



◊ Karşı cinste ilginizi ne çeker?

- Sezgi Sena Akay: Konuşması, enerjisi, yürümesi, aynı dili konuşuyor olabilmemiz. Tabii ki dış görünüşün de önemi var. Ama o benim için 5 dakikalık bir şey. İstediğin gibi sohbet edemiyorsan, donuk bir enerji alıyorsan, hiç etkilemez.

- Barış Arda Hacıoğlu: Dış görünüş ilk karşılaşmada önemli ama benim için en önemli şey tavır.

HÂLÂ SEKSi DEĞiLiM AMA ERKEK GiBi DE HiSSETMiYORUM

◊ “Kendimi erkek gibi hissediyorum, seksi olduğumu düşünmüyorum” demişsiniz. Neden?

- Sezgi Sena Akay: Çünkü eskiden voleybol oynuyordum oturuşum, vücut dilim çok maskülendi. Hâlâ “seksiyim” demiyorum ama erkek gibi de hissetmiyorum.



◊ Çocukluk aşkınız var mıydı?

- Sezgi Sena Akay: Yoktu. Teneffüste sınıfta oturan tipler olur ya, öyleydim. İsterdim olsun ama...



◊ Aşkın sizdeki tanımı nedir?

- Sezgi Sena Akay: Zor sorular bunlar. Onun yanında olmak istemek, sürekli onun sana mutluluk vermesi. Bazen güzel geliyor kulağa, bazen acı bir yanı da var.



◊ Aşk odaklı dizilerde başroldeki çiftler hep birbirine yakıştırılır. Ben de soruyorum aranızda bir şey var mı?

- Sezgi Sena Akay: Yok. Olsa da saklanacak bir şey yok. Her zaman dürüst olma taraftarıyım.

- Barış Arda Hacıoğlu: Benle Sezgi arasında yok ama Nalan ile Kenan arasında var.

iYi Ki SPORU BIRAKMIŞIM

◊ Defileler olsa önceliğiniz değişir miydi?

- Sezgi Sena Akay: Defilelere çıkmak isterim ama oyunculuk yine de önceliğim olur. Uğurkan Erez ile moda haftası için konuşuyoruz.



◊ Sporu ne yaptınız?

- Sezgi Sena Akay: Voleybolu bıraktım ama spor yapmaya devam ediyorum. Hiçbir zaman sabah akşam antrenman yapayım, milli sporcu olayım demedim. Olabilirdim ama hayat tercihler üzerine kurulu. İyi ki yapmışım, sonra iyi ki bırakmışım.