'Bu fotoğrafta 4 kişiyiz'

Ünlü oyuncu Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla ikiz bebeklere hamile olduğunu duyurdu.

"Doğrudur efendim , bu fotoğrafta biz dört kişiyiz.

Bir kadın olarak tıpkı büyük büyük anneannelerim gibi ben de çifte bebek mutluluğu yaşıyorum.

Tam da arzu ettiğimiz vakitte...

Sevenler sağ olsun, öyle çok sordunuz öyle çok istediniz ki ..

Bu bebeklerin bir sebebi de sizlerin güzel kalbi.

Ne mutlu bize.

Vatana millete faydalı,merhametli, vicdanlı evlatlar olsunlar .

Allah isteyen herkese bu müjdeyi yaşatsın en içten hislerimle bunu diliyorum.

Dualarınıza, tüm iyi dileklerinize, saygınıza, sevginize, içtenliğinize kalben teşekkürler.

inşallah kucağımıza alalım, hep beraber sevelim☺️

Kamal’lar"