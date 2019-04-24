Bu fotoğrafı nereden buldunuz?
Candan Erçetin, Girne Rocks Hotel’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle iki konser verdi.
Hayranlarını şarkılarıyla coşturan sanatçıya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle unutamayacağı bir sürpriz hazırlandı. Üzerinde üç yaşındaki siyah beyaz çocukluk fotoğrafının olduğu bir 23 Nisan kutlama pastası sahneye gelen sanatçı büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Hem pastaya hem de üzerindeki fotoğrafa çok şaşıran Candan Erçetin “Bu benim için büyük bir sürpriz. Hayatımda ilk kez bir 23 Nisan sürprizi yaşıyorum şu anda. Bu fotoğrafı nereden buldunuz? Bu benim üç yaş doğum günümde Kırklareli’nde çekilmiş fotoğrafım. Beni çocukluk yıllarıma götürdünüz. Benim için çok anlamlı bir 23 Nisan oldu” dedi.
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