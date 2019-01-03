'Bu fotoğraf skandal' diyenlere...
Paylaştığı fotoğraf olay olan Hadise, açıklama yayınladı...
Hadise, sosyal medya hesabında "Şapkam ❤ Ben...Beğenmeyenler fotoğrafa zoom yapsın onlara güzel bir hediyem var" notu ile paylaştığı fotoğrafın ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Hadise, hakkında yapılan yorumların ardından açıklama yayınladı.
"Dün paylaştığım fotoğrafı 'skandal' olarak adlandıran herkese birkaç sözüm var. Bana bel altı yorum yapanlara, ağza alınmayacak laflar söyleyenlere neden susuyorsunuz? Benim sanatçı olmam insan olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Diğer insanlar bana ya da başkasına küfürlü mesajlar yazarken onlara 'Bu şekilde bir yorum yazmanız skandal.' dediğinizi hiç duymadım.
Biraz rahat mı olsak acaba? İnsanlar sosyal medyayı bu kadar ciddiye almasa? Eğlenmek için yapılanları bu kadar sorgulamasa? Ve sadece kötü yorumları değil gelen binlerce eğlenceli yorumu da görüp haber yapsa? Ben eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seviyorum. 2019'da daha çok güleceğiz"
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