Bu fotoğraf kesmez bizi!
Adriana Lima- Metin Hara aşkını Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu yazdı...
Bu fotoğraf kesmez
Adriana Lima’nın, Metin Hara’yla ilişkisini başladığı hızla bitirdiği söylendi.
Hatta son darbeyi vurdu, sosyal medya hesabında tek bir tane kalan Metin Hara’yla fotoğrafını da kaldırdı dendi. Metin Hara’nın sayfasında ise Adriana Lima’yla olan bütün fotoğrafları duruyor.
Gerçi adam haklı, hangi erkeğin eli Adriana Lima’yla olan fotoğraflarını silmeye gidebilir ki...
Adriana bizim magazin basınını bile suçlarken, Metin tarafı ayrılık yok, her şey yolunda tablosu çiziyordu. Önceki gün her ikisi de sayfasında yakın plan el ele tutuşmuş fotoğraf yayınlayarak beraberiz dediler.
Hatta Metin Hara, “32 gündür Amerika’da yan yanayız” diye bir açıklama yaptı.
Ama Adriana’nın fotoğrafları neden kaldırdığı hâlâ muamma.
Dedikoduları 32 gün sonra gelen bu fotoğraf kesmez...
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