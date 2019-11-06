"Bu bir sapıklık" Melis İşiten o mesajlara isyan etti!
Uraz Kaygılaroğlu'dan geçtiğimiz temmuz ayında boşanan Melis İşiten, kendisine gönderilen taciz mesajlarına tepki gösterdi.
Oyuncu, yaşadığı bu durumu, "Haberiniz olsun diye söylüyorum. Cinsel olarak taciz edildiğim her mesajın sahibi savcılığa gidiyor. Haberiniz olsun yani. Eleştiri, linç, hakaret falan bunların hepsi canım, ciğerim ama ben sizin cinsel organınızı görmek zorunda değilim. Bu bir sapıklık. İfşa etmiyorum diye sessiz kalıyorum sanmanızı istemem sevgili sapıklar! Bir şeyin önüne geçilecekse sosyal medyada, ilk bunun geçilecek" sözleriyle Instagram hesabından paylaştı
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