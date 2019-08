Broadway’in Türk yıldızı

BİLGİSAYAR mühendisliği yüksek lisansı yapmak için gittiği Amerika’da oyuncu olmaya karar veren Yusuf Yıldız, tiyatro dünyasının önde gelen isimlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Amerikalı ünlü komedyen Paul Rodriguez’le aynı sahneyi paylaştığı ve 3 ay boyunca Los Angeles’ta perde açan “Steambath” (Sauna) sayesinde bağımsız tiyatro dünyasında adından söz ettiren Yıldız, şimdi senaryosunu da kaleme aldığı “Not That Illegal” ile yükselişte.



Genç tiyatrocunun başrol Ali Can karakterine hayat verdiği “Not That Illegal” New York’ta düzenlenen 17. The Strawberry One-Act Festival’de yarışacak. Oyunun 20 dakikalık versiyonu ise 16-29 Eylül tarihleri arasında Broadway’deki New York Tiyatro Caddesi’nde seyirciyle buluşacak. “Oyun yazarlarının American Idol’ı” olarak tanımlanan festivalde Yıldız, en iyi oyun, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yazar kategorilerinde aday gösterildi.





Türkçe de oynayacak

Genç tiyatrocu, yaşadığı önemli gelişme sonrası şunları söyledi: “Bu oyun bir Türkün hikâyesini konu alıyor. Türk yazar yazmış ve başrolü de yine bir Türk. O nedenle ilk ağızdan bu hikâyenin anlatılmasını çok değerli buluyorum. Komedi türünde olması, birçok göçmenin kendinden bir şeyler bulurken aynı zamanda gülmesine imkân sağlayacak. Amerika’daki temsillerin ardından Ali Can karakterini anadilimde de oynamak istiyorum.”