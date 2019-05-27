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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Brezilya (DHA) 
27.05.2019 - 23:46, Son Güncelleme:

Brezilya'da uçak düştü, ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

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Brezilya'da Piper PA-28-180 tipi küçük uçak düştü. Uçakta bulunan 28 yaşındaki ünlü şarkıcı Gabriel Diniz ve 2 kişi hayatını kaybetti.

Uçak, Brezilyanın Sergipe eyaletinde bulunan Estânciaşehrinde düştü. Yerel medya, uçakta bulunan ünlü şarkıcı Gabriel Diniz ile birlikte iki kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Diniz'in, verdiği konser sonrası ailesinin yanına dönmekte olduğu; yapımcısının da Diniz'in uçakta olduğunu teyit ettiği belirtildi.

SON VİDEOSU YAYINLANDI

Yerel medya, ünlü şarkıcının son yolculuğu öncesi kaydettiğini iddia ettikleri bir videoyu da yayınladı. Görüntülerde Diniz'in pilot ve yardımcısı ile beraber poz verdikleri görülüyor.

SEVENLERİ YASTA

Genç şarkıcının hayranları, Diniz’in ölüm haberinin ardından yasa boğuldu. Sosyal medya sitesinden binlerce taziye mesajı paylaşılırken; yerel medya da gelişmeyi son dakika olarak duyurdu.

UÇAĞIN DÜŞÜŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kaza sonrası bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Uçağın düşüş nedeninin tespitine dair geniş çaplı araştırma başlatıldı.

 

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